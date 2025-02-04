الجيش الأميركي يرسل مهاجرين إلى خليج غوانتانامو للمرة الأولى

أعلن مسؤولون أميركيون أن من المتوقع أن تغادر أول طائرة عسكرية أميركية تحمل مهاجرين محتجزين إلى خليج غوانتانامو الثلاثاء فيما تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لوضع عشرات الآلاف من المهاجرين في القاعدة البحرية في كوبا.



وتضاف الرحلة إلى خليج غوانتانامو إلى رحلات عسكرية نقلت بالفعل مهاجرين إلى غواتيمالا وبيرو وهندوراس والهند.

