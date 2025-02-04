مبعوث ترامب: من السخيف القول إنّ غزة يمكن أن تعود صالحة للسكن خلال خمس سنوات

اعتبر مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنّه "من السخيف" الاعتقاد بأنّ قطاع غزة يمكن أن يعود صالحًا للسكن بالنسبة للفلسطينيين في غضون خمس سنوات بعد الحرب المدمّرة التي شهدها بين إسرائيل وحماس.



وقال ويتكوف للصحافيين، أمام البيت الأبيض، قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو للقاء ترامب إنّه "ليس عادلا أن نقول للفلسطينيين إنّهم قد يعودون في غضون خمس سنوات. هذا أمر سخيف".



وردّا على سؤال في شأن اقتراح ترامب "تنظيف" القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال "عندما يتحدث الرئيس عن +تنظيفه+ فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن".

وأعلن المبعوث أنّه سيلتقي مع رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في فلوريدا، بعد غد الخميس.

