زيلينسكي يدعو ترامب إلى الاستثمار في المعادن الأوكرانية النادرة

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده مستعدة لاستقبال "استثمارات من الشركات الأميركية" في معادنها النادرة والتي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، وبدا أن دونالد ترامب يطالب بالوصول إليها مقابل المساعدة الأميركية.



وتسعى أوكرانيا التي تعتبر واشنطن الداعم الرئيسي لها في مواجهة الغزو الروسي منذ ثلاث سنوات، إلى ضمان استمرار المساعدات الأميركية.



وقال الرئيس الأميركيّ الاثنين إنّه يريد التفاوض على "اتفاق" مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة "ضمانا".



وأضاف: "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بحيث يضعون ما لديهم من معادن نادرة وأشياء أخرى كضمان مقابل ما نقدمه لهم".



ورد فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافيّ: "أود أن تقوم الشركات الأميركية بتطوير هذا القطاع هنا".



وأضاف: "نحن منفتحون على إمكانية تطوير هذا الأمر مع شركائنا الذين يساعدوننا في حماية أراضينا" معتبرا ذلك اتفاقا "منصفا".



وأكّد أنّ أوكرانيا تمتلك "ما يكفي" من المعادن النادرة، مشددًا على أنّ "جزءًا من مواردنا المعدنية" في المنطقة المحتلة. وتسيطر روسيا على حوالى 20% من أراضي أوكرانيا.



وأكد فولوديمير زيلينسكي أنه قال لدونالد ترامب خلال اجتماع في تشرين الأول أن بلاده "منفتحة" على هذا النوع من الاستثمار الأميركي.



وأضاف أنه إذا كانت هذه المعادن تحت سيطرة روسيا فيمكن لدول مثل "إيران وكوريا الشمالية" الوصول إليها.