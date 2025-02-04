الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي يدعو ترامب إلى الاستثمار في المعادن الأوكرانية النادرة

أخبار دولية
2025-02-04 | 14:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي يدعو ترامب إلى الاستثمار في المعادن الأوكرانية النادرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي يدعو ترامب إلى الاستثمار في المعادن الأوكرانية النادرة

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده مستعدة لاستقبال "استثمارات من الشركات الأميركية" في معادنها النادرة والتي تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، وبدا أن دونالد ترامب يطالب بالوصول إليها مقابل المساعدة الأميركية.
     
وتسعى أوكرانيا التي تعتبر واشنطن الداعم الرئيسي لها في مواجهة الغزو الروسي منذ ثلاث سنوات، إلى ضمان استمرار المساعدات الأميركية.
     
وقال الرئيس الأميركيّ الاثنين إنّه يريد التفاوض على "اتفاق" مع أوكرانيا بحيث تقدم معادنها النادرة "ضمانا".
     
وأضاف: "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بحيث يضعون ما لديهم من معادن نادرة وأشياء أخرى كضمان مقابل ما نقدمه لهم".
     
ورد فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافيّ: "أود أن تقوم الشركات الأميركية بتطوير هذا القطاع هنا".
     
وأضاف: "نحن منفتحون على إمكانية تطوير هذا الأمر مع شركائنا الذين يساعدوننا في حماية أراضينا" معتبرا ذلك اتفاقا "منصفا".
     
وأكّد أنّ أوكرانيا تمتلك "ما يكفي" من المعادن النادرة، مشددًا على أنّ "جزءًا من مواردنا المعدنية"  في المنطقة المحتلة. وتسيطر روسيا على حوالى 20% من أراضي أوكرانيا.
     
وأكد فولوديمير زيلينسكي أنه قال لدونالد ترامب خلال اجتماع في تشرين الأول أن بلاده "منفتحة" على هذا النوع من الاستثمار الأميركي.
     
وأضاف أنه إذا كانت هذه المعادن تحت سيطرة روسيا فيمكن لدول مثل "إيران وكوريا الشمالية" الوصول إليها.

آخر الأخبار

أخبار دولية

ترامب

الاستثمار

المعادن

الأوكرانية

النادرة

LBCI التالي
الأمم المتحدة: وقف المساعدات الأميركية قد يتسبّب بحوالى 1200 وفاة إضافية لأمّهات في أفغانستان
ترامب: اهتمام كبير بتطبيق تيك توك!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-01-31

السفارة الأوكرانية: زيلينسكي اتصل بالرئيس عون مهنئًا

LBCI
أخبار دولية
2024-12-25

زيلينسكي: روسيا استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية بأكثر من 70 صاروخا و100 مسيّرة

LBCI
أخبار دولية
2024-11-23

زيلينسكي: هجمات روسية ألحقت أضرارا بمئات المرافق في الموانئ الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
2025-01-22

زيلينسكي يدعو لنشر قوة أوروبية من 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:12

السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام إرادة الفلسطينيين في العيش في غزة

LBCI
أخبار دولية
18:06

زيلينسكي يعلن استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع بوتين

LBCI
أخبار دولية
17:29

ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم

LBCI
أخبار دولية
17:03

قيادي في حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
09:54

من دون مكياج... فاليري أبو شقرا تلفت أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
2024-12-07

المعارضة السورية المسلحة: تحرير مدينة حمص بالكامل

LBCI
منوعات
2025-01-14

كاني ويست يضرب من جديد... نشر صورة صادمة لزوجته ثم حذفها: "لم تترك تقريباً شيئاً للخيال"! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-12-24

بعد رفعها دعوى ضد جاستن بالدوني... نجمات يدعمن بطلة It Ends with Us الممثلة بليك لايفلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
15:02

خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تفكيك الـ USAID: ترامب يسيطر... ماسك يكشف... والديمقراطيون في حالة فوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يصعّد ضد الصين... وهؤلاء أبرز الخاسرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء القطري بالمسؤولين اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مستقبل غزة في محادثات نتنياهو في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا تفجير المرفأ ولتجمع اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

نصر للـLBCI: اتفاقات سلام ستجمع نتنياهو بترامب في اللقاء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:11

بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة

LBCI
حال الطقس
01:58

من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا

LBCI
أمن وقضاء
03:39

الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:14

الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
15:07

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:02

إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:56

باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب

LBCI
صحف اليوم
00:48

عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام .. (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More