نتانياهو في البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب بشأن غزة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهدنة مع حركة حماس في غزة، وسط آمال في أن تؤدي إلى وضع حد للحرب.



وقال ترامب، قبل الاجتماع إنه من المرجح أن يحثّ حليفه على الالتزام بالاتفاق الذي لم يتم الانتهاء من التفاوض على مرحلتيه الثانية والثالثة.



