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قيادي في حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"
أخبار دولية
2025-02-04 | 17:03
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قيادي في حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"
اعتبرت حركة حماس الثلاثاء أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر" في الشرق الأوسط.
وقال القيادي في الحركة سامي أبو زهري في بيان "نرفض تصريحات ترامب التي قال فيها إن لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة".
بدوره، أكد القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان منفصل "شعبنا في غزة، أفشل خطط التهجير والترحيل تحت القصف على مدار أكثر من خمسة عشر شهرا، وهو مغروس في أرضه، ولن يقبل بأي مخططات تهدف إلى اقتلاعه من جذوره".
واعتبر أن "تصريحات ترامب عنصرية، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة".
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