ترامب: سأدعم إعادة توطين الفلسطينيين من غزة بشكل دائم

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد الفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب على الانتقال إلى دول مجاورة ووصف القطاع بأنه "موقع هدم" قبل أن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.



ودعا ترامب الأردن ومصر مرة أخرى إلى استقبال سكان غزة، قائلا إن الفلسطينيين هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الساحلي في أثناء إعادة بنائه بعد حرب طاحنة بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استمرت نحو 15 شهرا.



وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي "إنها منطقة هدم خالصة. إذا تمكنا من العثور على قطعة الأرض المناسبة، أو قطع كثيرة من الأرض، وبناء أماكن جميلة عليها مع وجود الكثير من المال في المنطقة، فهذا أمر مؤكد. أعتقد أن هذا سيكون أفضل بكثير من العودة إلى غزة".



وحين سئل عن رد فعل الزعماء الفلسطينيين والعرب على اقتراحه، قال ترامب "لا أعرف كيف يمكن لهم (الفلسطينيون) أن يرغبوا في البقاء".



وكان ترامب قد استأنف سياسة "الضغط الأقصى" على إيران،وذلك في إطار جهود لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر بهدف منعها من امتلاك سلاح نووي.



ووقع ترامب قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مذكرة رئاسية تعيد فرض سياسة واشنطن الصارمة تجاه إيران والتي مارستها طوال فترة ولايته الأولى.



وعند توقيعه المذكرة، وصف ترامب القرار بأنه صعب للغاية وقال إنه كان مترددا بشأن اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني.



وقال ترامب "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي". وعندما سُئل عن مدى قرب طهران من امتلاك سلاح نووي، قال ترامب "إنهم قريبون للغاية".



واتهم ترامب سلفه المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن بعدم فرض عقوبات صارمة على تصدير النفط الإيراني. ويقول ترامب إن هذا الأمر شجع طهران وسمح لها ببيع النفط لتمويل برنامج الأسلحة النووية والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لرويترز في ديسمبر كانون الأول إن إيران تُسرّع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة والبالغ 90 بالمئة تقريبا. ونفت طهران رغبتها في تصنيع سلاح نووي.



ويأمر ترامب في المذكرة وزارة الخزانة، من بين أمور أخرى، بفرض "أقصى الضغوط الاقتصادية" على إيران بما في ذلك عقوبات وآليات تنفيذ تستهدف أولئك الذين ينتهكون العقوبات القائمة.



كما يوجه ترامب في مذكرته وزارتي الخزانة والخارجية بتنفيذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".