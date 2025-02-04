زيلينسكي يعلن استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقوى أخرى لوضع حد للحرب التي تشنها روسيا على بلاده منذ نحو ثلاثة أعوام.



وردا على سؤال عن إمكان التفاوض مع بوتين طرحه المقدم البريطاني بيرس مورغان، أجاب زيلينسكي أنه سيقوم بذلك "إذا كان هذا الإطار الوحيد الذي يمكننا عبره جلب السلام لمواطني أوكرانيا".



وقال في هذه المقابلة التي بثت الثلاثاء عبر قناة مورغان على يوتيوب إنه إذا كان الحال على هذا النحو، "سنقبل بهذا الإطار، هذا الاجتماع مع أربعة مشاركين".

ولم يحدد الرئيس الأوكراني هوية المشاركين الآخرين، ولكن قبيل ذلك طرح مورغان فرضية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلينسكي الى أن 45100 قتيل و390 ألف مصاب سقطوا من أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع روسيا.