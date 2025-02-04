ترامب يؤكد أنه سيغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيقوم "بتصفية" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وشهدت الوكالة حالة اضطراب بسبب خطط لإدارة ترامب لدمجها في وزارة الخارجية في عملية تغيير كبرى من شأنها تقليص قوتها العاملة ومواءمة إنفاقها مع سياسة ترامب "أمريكا أولا".



وقال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى هذه الجهود، يقوم "بعمل رائع" وإن هناك الكثير من الاحتيال في الوكالة.

