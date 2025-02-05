قيادي في حماس: تصريحات ترامب سخيفة وعبثية

أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السيطرة على قطاع غزة "سخيفة" و"عبثية".



وأضاف لرويترز "تصريحات ترامب حول رغبته بالسيطرة على غزة سخيفة وعبثية، وأي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة".