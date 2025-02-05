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الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة...كما في الصين كذلك في هونغ كونغ

أعلنت وزارة الأمن الداخلي والجمارك وحماية الحدود الأميركية في إخطار اليوم الأربعاء أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين والبالغة 10 بالمئة ستطبق على هونغ كونغ أيضا، وسط تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.