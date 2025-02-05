وزير الخارجية الأميركي يؤيد خطة ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة

أيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حماس.



واقترح ترامب أمس الثلاثاء سيطرة أميركية على غزة، ورفض زعماء فلسطينيون ومن العالم العربي بالفعل تعليقات ترامب السابقة بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن بينما ندد بها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي. وقال روبيو على منصة إكس "يجب تحرير غزة من حماس. ومثلما أشار الرئيس اليوم (أمس الثلاثاء)، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى".



وأضاف "هدفنا وغايتنا تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس".



وفي حين طرح ترامب اقتراحات بشأن تهجير الفلسطينيين منذ 25 كانون الثاني، فإن البيانات الصادرة منذ ذلك الحين عن وزارة

الخارجية على مواقعها الإلكترونية بعد المكالمات اللاحقة التي أجراها روبيو مع زعماء المنطقة لم تذكر صراحة اقتراح ترامب. ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل عن اقتراحه أمس الثلاثاء. كما لم يوضح منشور روبيو المزيد.

