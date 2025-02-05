زلزال قوته 6.2 في إندونيسيا

اعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الأربعاء إن زلزالا قوته 6.2 درجة هز منطقة واقعة قبالة ساحل جزر الملوك الشمالية بإندونيسيا.وذكرت الوكالة على منصة إكس أن الزلزال كان على عمق 81 كيلومترا، مستبعدة أن يؤدي إلى حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).