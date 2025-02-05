ترامب: غزة يمكن أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتحول قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وذلك خلال إعلانه عن خطته لسيطرة الولايات المتحدة على القطاع المدمر بسبب الحرب.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "ريفييرا الشرق الأوسط. هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروعة"، معربا مجددا عن أمله بإمكانية نقل الفلسطينيين من غزة وإعادة تطوير المنطقة من قبل الولايات المتحدة.