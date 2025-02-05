ترامب لايران: أود أن أتمكن من إبرام صفقة رائعة

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لايران بالقول إنه يود التوصل إلى اتفاق معها لتحسين العلاقات الثنائية، لكنه أضاف أن طهران ينبغي ألا تطور سلاحا نوويا.



وأضاف لصحفيين في واشنطن "أقول هذا لإيران، التي تستمع باهتمام شديد، أود أن أتمكن من إبرام صفقة رائعة. صفقة يمكنك من خلالها مواصلة حياتك".



وقال "لا يمكنهم امتلاك شيء واحد. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي وإذا كنت أعتقد أنهم سيحصلون على سلاح نووي ... أعتقد أن هذا سيكون أمرا مؤسفًا للغاية بالنسبة لهم".