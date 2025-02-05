ترامب: سأزور إسرائيل وغزة والسعودية



تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بزيارة غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي استضافه لمناقشة الحرب مع حركة حماس.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "أحب إسرائيل. سأزورها وسأزور غزة وسأزور المملكة العربية السعودية وسأزور أماكن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، من دون الإعلان عن جدول زمني.

