ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة الأميركية على قطاع غزة يمكن أن "تغيّر التاريخ".



وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض "من الجدير الاهتمام بهذه" الفكرة، مضيفا أنها "يمكن أن تغيّر التاريخ".



واضاف نتنياهو إنه ملتزم بالسلام بين إسرائيل والسعودية وإنه يعتقد بأنه سينجح في تحقيق هذا الهدف.



لكن قال ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية وسيعلن عن ذلك في الأسابيع المقبلة.



وأضاف أنه تحدث إلى زعماء آخرين في الشرق الأوسط بشأن اقتراحه بنقل الفلسطينيين من غزة. وأشار إلى أن الزعماء الآخرين راقت لهم الفكرة التي رفضها الفلسطينيون في السابق.