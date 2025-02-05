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فرنسا ترفض تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة

أخبار دولية
2025-02-05 | 06:37
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فرنسا ترفض تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة
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فرنسا ترفض تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة

رفضت فرنسا اليوم الأربعاء تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة بعد إعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى، قائلة إن ذلك انتهاك للقانون الدولي ويؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا".
 
وأضاف لوموان أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية.

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