رئيس وزراء غرينلاند: الإقليم الدنماركي سيجري انتخابات عامة في 11 آذار

قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية

قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية

مسؤول إيراني: كل كلام عن تقارب إيراني مع الولايات المتحدة هو كلام مفبرك