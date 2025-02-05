الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس وزراء غرينلاند: الإقليم الدنماركي سيجري انتخابات عامة في 11 آذار

أخبار دولية
2025-02-05 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس وزراء غرينلاند: الإقليم الدنماركي سيجري انتخابات عامة في 11 آذار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس وزراء غرينلاند: الإقليم الدنماركي سيجري انتخابات عامة في 11 آذار

وسط اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستحواذ على غرينلاند الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، أعلن رئيس وزراء غرينلاند أن الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي سيجري انتخابات عامة في 11 آذار.

آخر الأخبار

أخبار دولية

وزراء

غرينلاند:

الإقليم

الدنماركي

سيجري

انتخابات

LBCI التالي
قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية
مسؤول إيراني: كل كلام عن تقارب إيراني مع الولايات المتحدة هو كلام مفبرك
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:10

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: من السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير

LBCI
أخبار دولية
09:05

روسيا تؤكد تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات

LBCI
أخبار دولية
09:00

زيلينسكي: أوكرانيا استعادت 150 أسير حرب في أحدث تبادل مع روسيا

LBCI
أخبار لبنان
08:54

العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:10

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: من السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير

LBCI
أخبار دولية
09:05

روسيا تؤكد تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات

LBCI
أخبار دولية
09:00

زيلينسكي: أوكرانيا استعادت 150 أسير حرب في أحدث تبادل مع روسيا

LBCI
أخبار دولية
08:49

العاهل الأردني يرفض أي محاولة لضم أراض وتهجير الفلسطينيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:40

العاهل الأردني يؤكد "رفض أية محاولات" للضم وتهجير فلسطينيي غزة والضفة الغربية

LBCI
منوعات
14:34

بيل غيتس يتحدث للمرة الأولى عن علاقته الرومانسية الجديدة: "نحن نستمتع"

LBCI
أخبار لبنان
08:37

شقير يبحث مع نائب رئيس غرفة مرسيليا في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والفرنسي

LBCI
آخر الأخبار
07:40

معلومات للـLBCI: سلام بعد قليل في بعبدا للبحث في اللمسات الاخيرة على التشكيلة والامور تتجه الى اسناد الخارجية لشخصية يتوافق عليها الرئيسان وحصة القوات الى الان بالاضافة الى الخارجية وزارة الاتصالات لكمال شحادة بالنسبة لوزارة الطاقة جو صدي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:54

العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:07

اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
06:57

المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
06:57

جورج عقيص للـ LBCI: هدفنا ليس دفع نواف سلام للإعتذار عن التأليف بل أن يؤلف حكومة تتماشى مع خطاب القسم (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب

LBCI
أخبار دولية
01:36

ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
15:02

خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

تفكيك الـ USAID: ترامب يسيطر... ماسك يكشف... والديمقراطيون في حالة فوضى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
23:52

منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...

LBCI
أمن وقضاء
14:11

بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة

LBCI
خبر عاجل
15:07

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

LBCI
أمن وقضاء
13:02

إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:56

باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب

LBCI
أمن وقضاء
11:55

قوى الأمن كشفت ملابسات جريمة قتل حصلت في محلّة النهر - بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:03

ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها

LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More