قوات سوريا الديمقراطية: لم نتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، اليوم الأربعاء أنها لم تتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية من شمال وشرق البلاد.



وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي لرويترز بأن "داعش والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأمريكي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014".