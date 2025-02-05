برلين ردا على تصريحات ترامب: غزة "ملك للفلسطينيين"

ردّا على تصريحات ترامب بشأن السيطرة على غزة، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن القطاع "ملك للفلسطينيين" وينبغي أن يكون "كما الضفّة الغربية والقدس الشرقية" جزءا من "الدولة الفلسطينية مستقبلا".



وصرّحت بيربوك في بيان أن "السكان المدنيين في غزة ينبغي ألا يطردوا وينبغي ألا تخضع غزة لاحتلال دائم أو للاستيطان من جديد".



وأضافت أنّ التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة "غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي"، مؤكدة أنّه "سيؤدي أيضا إلى معاناة جديدة وأحقاد جديدة".



وفيما أشارت إلى أنّ "من الواضح أنّ غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ملك للفلسطينيين"، أضافت أنّ هذه المناطق الثلاث "تشكّل أساسا لدولة فلسطينية مستقبلا".



قال ترامب الثلاثاء إنه يريد "السيطرة" على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين اسرائيل وحركة حماس وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".



وأكد أن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى الأردن أو مصر، على الرغم من معارضة الدولتين والفلسطينيين أنفسهم.

