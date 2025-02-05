مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة محظور تماما بموجب القانون الدولي.



وجاءت التصريحات في رد فعل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتولي الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة.



وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في بيان لرويترز "من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".