باريس: اقتراح ترامب بشأن غزة "يهدد الاستقرار" و"عملية السلام"

اعتبرت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما الأربعاء أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وترحيل أهله "تهدد الاستقرار وعملية السلام".



وأكدت في ختام جلسة لمجلس الوزراء أن "فرنسا تعارض تماما تهجير السكان".



وقالت "نحن متمسكون بسياستنا وهي: عدم تهجير السكان والسعي إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى عملية سلام وإلى حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.



وأيّدت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الموقف مؤكدة أنه "يجب أن ننظر إلى مستقبل غزة ليس من منظور سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية، تحت رعاية السلطة الفلسطينية"، مشددة على معارضة فرنسا "لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".