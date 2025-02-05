رئيس البرازيل: اقتراح ترامب حول غزة يستعصي على الفهم

اعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء ان اقتراح نظيره الأميركي دونالد ترامب "السيطرة" على قطاع غزة "يصعب فهمه"، مؤكدا أن الفلسطينيين هم الأجدر بالاهتمام بمصير أرضهم.



وقال الرئيس اليساري في مقابلة مع الإذاعة البرازيلية "إن الذين يجب أن يهتموا بمصير غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تعويضهم عن كل ما دُمر حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم والعيش بكرامة واحترام... الاقتراح يصعب تقريبا فهمه".

