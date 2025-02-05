العاهل الأردني يرفض أي محاولة لضم أراض وتهجير الفلسطينيين

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأربعاء أنه يرفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين.



وجاءت التصريحات بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وتتولى تنمية القطاع اقتصاديا.