زيلينسكي: أوكرانيا استعادت 150 أسير حرب في أحدث تبادل مع روسيا

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن بلاده استعادت 150 جنديا من الأسر لدى روسيا، معلنا بذلك أحدث عملية تبادل للسجناء مع موسكو.



وأضاف عبر تطبيق تيليغرام "جميعهم من قطاعات مختلفة من الجبهة... وبعضهم ظلوا في الأسر لأكثر من عامين".