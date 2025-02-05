روسيا تؤكد تبادل أسرى مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا اليوم الأربعاء 150 من أسرى الحرب من كل جانب بعد وساطة من الإمارات.



وأضافت أن كل الروس المفرج عنهم موجودون حاليا في روسيا البيضاء حيث يتلقون رعاية نفسية وطبية.