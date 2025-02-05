المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: من السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مقابلة مع فوكس نيوز اليوم الأربعاء أن قطر، أحد الوسطاء الرئيسيين في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منشغلة بأمر المرحلة الثانية من الاتفاق ومن السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والتهجير.



وأضاف الأنصاري "نعلم أن هناك صدمة كبيرة لدى الجانب الفلسطيني فيما يتعلق بالتهجير. ومع ذلك فإننا نقول مجددا إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه لأننا لا نعلم كيف ستنتهي الحرب".