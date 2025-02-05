مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء أن شركة بي.بي توصلت إلى اكتشاف جديد للنفط والغاز في منطقة كينج مريوط شمال البحر المتوسط.



وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبا.