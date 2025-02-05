مئات السوريين يسحبون طلبات اللجوء في قبرص منذ سقوط الأسد

أعلن مسؤولون اليوم، أن مئات السوريين الذين سعوا إلى الحصول على اللجوء في قبرص بعد اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد سحبوا طلبات اللجوء في الأسابيع التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.وقال وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس: "منذ التاسع من كانون الأول يسحب في المتوسط 40 سوريا كل يوم طلبات لجوء" كانوا قد قدموها في السابق.وكشف أنه في الفترة من التاسع من كانون الأول 2024 إلى 31 كانون الثاني 2025، عبر 1367 سوريا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، وألغى 944 من هؤلاء طلبات اللجوء الخاصة بهم. وأشار يوانيدس الى أن 423 آخرين تنازلوا عن وضع اللاجئ أو وضع الحماية الفرعية، بينما غادر 755 منهم قبرص.