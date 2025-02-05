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هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية تبرم عقدا جديدا مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية

أخبار دولية
2025-02-05 | 10:59
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هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية تبرم عقدا جديدا مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية
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هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية تبرم عقدا جديدا مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية الأربعاء أنها أبرمت "عقدا جديدا" مع شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية من أجل تشغيل ميناء اللاذقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنه تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة.

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