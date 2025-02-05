هيومن رايتس ووتش: تهجير الفلسطينيين سيكون عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية

اعتبر عمر شاكر مدير المكتب المعني بإسرائيل والفلسطينيين في منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن تهجير الفلسطينيين سيكون عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية، وذلك في رد فعل على الاقتراح الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.



وقال المسؤول في المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لرويترز "سيكون ذلك عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية".