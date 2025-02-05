رئيس مجلس النواب الأميركي: سنناقش مسألة غزة مع نتنياهو

أشاد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون اليوم الأربعاء باقتراح الرئيس دونالد ترامب بتولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة التي مزقتها الحرب.



وقال إن الجمهوريين في مجلس النواب "سيؤيدون" ترامب في مبادرته.



وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي أسبوعي أنه سيناقش مسألة غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن المقرر أن يجتمع الاثنان في مبنى الكابيتول غدا الخميس.