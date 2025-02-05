الإمارات تؤكد رفضها لأي تهجير للفلسطينيين

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن الدولة تؤكد رفضها القاطع لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو أي محاولات للتهجير.



وفي تصريحات صادمة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وذلك بعد "إعادة توطين" الفلسطينيين في أماكن أخرى وتطويره اقتصاديا.



وجاء ذلك في تعليقات لترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.