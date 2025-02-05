رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويت أولي لحجب الثقة في البرلمان

نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من تصويت أولي لحجب الثقة في البرلمان، دعا إليه اليسار المتطرف، بعدما امتنع التجمع الوطني اليميني المتطرف والاشتراكيون من يسار الوسط عن تأييد الاقتراح.



وصوت 128 نائبا اليوم لصالح الاقتراح، وهو عدد أقل بكثير من العدد المطلوب وهو 289 صوتا.



وقدم نواب من أقصى اليسار اقتراحين بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء بعد أن استند على سلطات دستورية خاصة لفرض ميزانية 2025.



وتسمح الأداة، المعروفة باسم المادة 49.3، لحكومة الأقلية بتمرير تشريع بدون تصويت برلماني.