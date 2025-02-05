ترامب: الجميع يحبون مقترحي بشأن غزة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الجميع يحبون" مقترحه المتعلق بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل سكّان القطاع، وذلك رغم المعارضة الشرسة التي لاقتها هذه الفكرة من جانب الفلسطينيين والعديد من دول الشرق الأوسط والعالم.وقال الملياردير الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض ردّا على سؤال بشأن ردود الفعل على فكرته إنّ "الجميع يحبّونها".