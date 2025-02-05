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العاهل الاردني استقبل عباس... وتشديد على "رفض تهجير الفلسطينيين"
أخبار دولية
2025-02-05 | 12:48
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العاهل الاردني استقبل عباس... وتشديد على "رفض تهجير الفلسطينيين"
أكد الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في عمَّان رفض بلاده "أية محاولات" لضمّ إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
وأجرى العاهل الأردني في الإطار نفسه اتصالا مع كل من أمير قطر وولي العهد السعودي لبحث "الأوضاع الخطيرة" في قطاع غزة، والتشديد على رفض تهجير الفلسطينيين.
وتأتي هذه الحركة الدبلوماسية المكثفة قبل أيام من توجهه الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعا الى نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، قبل أن يقترح الثلاثاء أن تسيطر بلاده على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" ويصبح "ملكا" لها.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن العاهل الأردني أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، مشددا على "ضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم".
وأكد الملك عبدالله "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونقل البيان عن عباس تثمينه "موقف الأردن الراسخ" في "دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ونيل حقوقه المشروعة".
وأكد عباس "أهمية المساهمة الفاعلة للأردن في دعم وقف إطلاق نار مستدام" في قطاع غزة، مشيدا "بجهود المملكة المستمرة في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وجاء في بيان ثان للديوان الملكي أنّ الملك عبد الله بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التطورات في غزة، مؤكدا "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
كما أكد "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، وتكثيف الجهود العربية والدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع".
وأجرى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحث معه في "التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع الخطيرة في غزة"، بحسب بيان للديوان الملكي.
ودعا عبدالله إلى "تكثيف الجهود عربيا ودوليا لدعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه"، مشددا على "ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضمّ الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
وأجرى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد خلاله "ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة".
كما شدّد على "ضرورة تكثيف الجهود الأممية لدعم الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه، ووقف إجراءات الاستيطان"، مجددا رفض بلاده "لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
وبحث الملك خلال الاتصال "ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الكافية".
أخبار دولية
الملك عبدالله الثاني
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