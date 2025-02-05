الأمم المتحدة: 2900 قتيل محصلة المعارك للسيطرة على غوما في شرق الكونغو الديموقراطية

أعلنت المسؤولة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية "مونوسكو" فيفيان فان دي بير الأربعاء أن المعارك التي أفضت في الأسبوع الماضي إلى سيطرة "إم23" والقوات الرواندية على غوما، أوقعت 2900 قتيل.



وأعلنت المسؤولة أنه "تم جمع ألفي جثة من شوارع غوما في الأيام الأخيرة وهناك 900 جثة في المشرحة"، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع.



