الحوثيون يدينون تصريحات ترامب بشأن غزة

نددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الأربعاء بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.



وقال المكتب السياسي للجماعة في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة لها إن اليمن يقف "إلى جانب فلسطين كتفا بكتف في التصدي لكل أشكال العدوان على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".