البيت الأبيض: ترامب لم يتعهد بوضع قوات أميركية في قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يتعهد بوضع قوات أميركية على الأرض في قطاع غزة بموجب اقتراحه للسيطرة الأميركية على القطاع الفلسطيني.وقالت المتحدثة باسم مقر الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت لصحفيين إن الرئيس يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المشاركة في إعادة بناء غزة "لضمان الاستقرار في المنطقة".وأضافت: "هذا لا يعني وجود جنود على الأرض في غزة".