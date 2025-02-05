وزير الخارجية: إسرائيل لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إسرائيل تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ"نشر معاداة السامية"

اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"نشر معاداة السامية"، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة.



وقال ساعر في منشور على منصة إكس إنّ "هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدا أنّ إسرائيل "لن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".