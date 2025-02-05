الاتحاد الاوروبي: غزة "جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية"

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنّه "أخذ علما" بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على غزة بعد ترحيل سكان القطاع الفلسطيني، مؤكّدا أنّ حلّ الدولتين هو "المسار الوحيد" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي إنّ "غزة جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

