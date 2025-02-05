مقتل 17 طفلا في حريق مهجع مدرستهم شمالي نيجيريا

لقي ما لا يقلّ عن 17 طفلا مصرعهم وأصيب 17 آخرون بجروح خطيرة في حريق دمّر مهجع مدرسة في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما ذكرت الشرطة والسلطات المحلية الأربعاء.



وأعلن يزيد أبو بكر المتحدث باسم شرطة زامفارا لوكالة فرانس برس أنّ الحادثة وقعت ليل الثلاثاء-الأربعاء في مدرسة إسلامية غير رسمية في مدينة كورا نامودا بولاية زامفارا.



وقال أبو بكر "تدخّل رجالنا فقاموا بإجلاء 17 جثة من المدرسة بالإضافة إلى 17 مصابا بحروق خطيرة".

