منظمة العفو الدولية: خطة ترامب بشأن غزة "مروّعة" و"غير قانونية"

اعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأربعاء إنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكّانه "مروّعة" و"غير قانونية"، معربة عن قلقها إزاء الطابع "التحريضي" لتصريحات سيّد البيت الأبيض.



وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار في بيان إنّ "تصريحات الرئيس ترامب التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة المحتلّ يجب أن تدان على نطاق واسع وعلى نحو لا لبس فيه".



وأضافت أنّ "اللغة التي استخدمها (ترامب) تحريضية وشائنة واقتراحه يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وكان ترامب أشار الثلاثاء إلى خطة "للسيطرة" على قطاع غزة الذي دمّرته الحرب بعد أن يتم نقل سكانه إلى الأردن أو مصر على الرغم من معارضة هذين البلدين والفلسطينيين أنفسهم لهذا الطرح.