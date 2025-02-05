تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يقترح نقض اتفاق الهجرة مع الجزائر

اقترح تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي تم عرضه الأربعاء التمهيد لنقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968، في إجراء وصفه أعضاء المجلس الاشتراكيون بأنه "استفزاز" على خلفية التوترات المتزايدة بين البلدين.



وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنّت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي تحت سيادة المملكة للصحراء الغربية المتنازع عليها.



وأفضت مهمة تقصي الحقائق التي أطلقها مجلس الشيوخ حول اتفاقيات الهجرة الدولية في ربيع 2024، الأربعاء إلى خلافات حول اقتراح حسّاس للغاية.

