وزير الخارجية الأميركي يوضح أن ترامب يريد خروج سكان غزة موقتا ريثما تجري إعادة إعمار القطاع

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يخرج الفلسطينيون موقتا من غزة ريثما تجري إعادة إعمار القطاع.



وقال روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى غواتيمالا إنّ طرح ترامب الذي أثار موجة تنديد حول العالم "لم يكن معاديا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدا، عرضا لإعادة الإعمار وتولي الإشراف على إعادة الإعمار".