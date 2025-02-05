أحمد الشرع يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

أعلن مكتب الرئيس السوري في بيان، أن الرئيس أحمد الشرع تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.



وأفاد المكتب بأن الزعيمين ناقشا أيضا في مكالمة هاتفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري الموقت أحمد الشرع اليوم.



وأشار ماكرون إلى ضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب، التي قال إنها "لصالح الشعب السوري وكذلك لأمن الأمة الفرنسية".



كما دعا إلى دمج قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في عملية الانتقال في سوريا.