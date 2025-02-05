السيسي: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم تنفيذ حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.