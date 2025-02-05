كندا: موقفنا الثابت بشأن غزة لم يتغير ونتمسك بتحقيق حل الدولتين

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في منشور على إكس، أن موقف كندا الثابت بشأن غزة لم يتغير، وأنها متمسكة بتحقيق حل الدولتين.



واقترح الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتجعل منها "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.