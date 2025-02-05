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وزير الدفاع الأميركي: البنتاغون مستعد لدراسة كل الخيارات بشأن قطاع غزة
أخبار دولية
2025-02-05 | 16:13
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وزير الدفاع الأميركي: البنتاغون مستعد لدراسة كل الخيارات بشأن قطاع غزة
أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن البنتاغون مستعد لدراسة جميع الخيارات بشأن قطاع غزة، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال خلالها إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره.
وقال هيغسيث قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع: "أود أن أقول فقط، فيما يتعلق بمسألة غزة، إن تعريف الجنون هو محاولة تكرار الأمر ذاته".
وأضاف: "الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق، والبحث عن طرق جديدة وفريدة وديناميكية لحل المشاكل التي بدت مستعصية... نحن مستعدون لدراسة جميع الخيارات".
أخبار دولية
بيت هيغسيث
البنتاغون
غزة
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