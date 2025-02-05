ثلاثة قتلى أحدهم رجل أعمال بتحطم مروحية في شمال إيطاليا

قُتل ثلاثة أشخاص، أحدهم رجل أعمال، في حادث تحطم مروحية قرب بارما في شمال إيطاليا مساء الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



ورجل الأعمال الذي توفي هو المدير العام لشركة روفانياتي للنقانق، وفقا للمصدر نفسه.



ولم تتّضح في الحال ملابسات الحادث، لكنّ ضبابا كثيفا كان يغطّي المنطقة عندما تحطمت المروحية على أرض مملوكة لعائلة روفانياتي.



وبحسب وكالة "أنسا" وموقع صحيفة "لا ستامبا"، فإنّ أحد الضحايا الثلاثة هو لورينزو روفانياتي الذي يدير الشركة مع شقيقه فيروتشو.



وتشتهر شركة روفانياتي بمنتجاتها في إيطاليا وتوظف أكثر من ألف شخص حول العالم ولديها فروع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بحسب موقعها الإلكتروني.